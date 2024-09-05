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09:45, 5 сентября 2024Ценности

Валя Карнавал снялась без штанов

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась без штанов. Данная публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница поделилась серией кадров с фотосессий. На одном из них она предстала в белом корсете и трусах-шортах с узором в виде красных роз. Также знаменитость надела черные босоножки на шпильках.

В то же время инфлюэнсерша позировала в облегающем полупрозрачном платье, джинсовой мини-юбке в сочетании с красным топом и мини-платье в клетку с белыми чулками.

Ранее в сентябре Валя Карнавал отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения.

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      Карина Черных
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