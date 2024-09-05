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15:04, 5 сентября 2024Россия

Водитель автобуса конфликтовал с пассажирами со словами «я здесь Путин» и попал на видео

В Краснодаре водитель автобуса в конфликте с пассажирами назвался Путиным

В Краснодаре водитель автобуса в конфликте с пассажирами назвался президентом России Владимиром Путиным. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным издания, водитель автобуса долго стоял на остановке, чтобы увезти как можно больше людей, чем вызвал негодование уже находившихся в салоне пассажиров. Началась словесная перепалка. Со словами «я здесь Путин» водитель дал понять, что именно он будет решать, когда наступит подходящий момент для того, чтобы поехать.

Судя по опубликованным кадрам, такой ответ вызвал смех. При этом пассажиры продолжили возмущаться, кто-то заявил, что из-за духоты в салоне стало плохо ребенку.

Позже на водителя поступила жалоба. Как сообщили изданию в компании-перевозчике, по факту инцидента проводится проверка.

«Поступила жалоба по этому маршруту, но сейчас идет служебное расследование, и никаких комментариев мы пока дать не можем», — отметили в «Управляющей автотранспортной компании города Краснодара», не уточнив, отстранен ли водитель.

В 2021 году губернатор Республики Коми Владимир Уйба произнес фразу: «Для вас я — Путин». Так глава региона ответил на возмущение жителей и их желание обратиться к президенту России по поводу разлива нефти на Ошском месторождении. В Кремле тогда пояснили, что Уйба имел в виду то, что у руководителя региона есть полномочия и ответственность.

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      Елена Торубарова
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