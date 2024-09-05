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14:16, 5 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил сокрытие планов нападения на Курскую область

Зеленский: Украина сокрыла операцию в Курской области из-за страха утечки

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не информировала союзников об операции в Курской области из-за страха о том, что о ней узнают ВС России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации она постоянная», — рассказал Зеленский.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена не была предупреждена не только из-за возможной утечки из-за человеческого фактора, но и посредством средств связи.

Помимо этого, украинский лидер напомнил о «разрекламированном» контрнаступлении летом 2023 года, когда, по его словам, российская армия знала детали операции и полностью к ней подготовилась.

Ранее Зеленский заявил, что покажет Байдену «план победы» Украины. Он подчеркнул, что операция в Курской области является частью более масштабной военно-политической операции, поэтому украинская армия будет удерживать эти территории.

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      Валентин Карант
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