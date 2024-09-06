Финляндия запретила сделки с недвижимостью россиянам

Финляндия запретила шесть сделок с недвижимостью гражданам не из ЕС

Власти Финляндии запретили проводить шесть сделок с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в Евросоюз. Среди фигурантов оказались граждане России, сообщает «Интерфакс».

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписал шесть постановлений, отказывающих в выдаче разрешений на покупку недвижимости гражданам России, Украины и Швейцарии. Речь идет о сделках с объектами в городах Миккели, Лиексе и Иматре. Покупателями были частные лица и одно юридическое лицо.

Решение было принято в соответствии с Законом о передаче недвижимости, требующем специального разрешения. В Минобороне подчеркнули, что данные сделки вызывали сомнения и могли угрожать национальной безопасности, а также препятствовать организации национальной обороны или защите территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии изъяли жилье нескольких российских актеров. В их число вошли Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин.