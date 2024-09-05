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08:17, 5 сентября 2024Экономика

Власти Финляндии изъяли жилье нескольких российских актеров

В Финляндии изъяли жилье актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина

Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Reuters

Несколько российских актеров лишились недвижимости в Финляндии. Об этом пишет Life.

Среди прочих, якобы из-за долгов по коммунальным платежам, пострадали Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин. Все трое владели квартирами в одном доме в курортном городе Пункахарью вплоть до осени 2023 года. Сейчас строение отключено от электричества и водоснабжения.

Причиной изъятия стало банкротство управляющей компании, де-юре являвшейся собственником многоквартирного дома. По местному законодательству владельцы жилья владеют лишь акциями компании, которые дают право распоряжаться купленной недвижимостью.

2 сентября власти Финляндии задумались о полном запрете на приобретение недвижимости россиянами. По мнению финского министра обороны Антти Хакканена, это необходимо сделать, так как его страна имеет самую длинную сухопутную границу НАТО с его главным противником. Кроме того, в Хельсинки хотят изучить возможность «более эффективной» экспроприации и надзора за активами, «имеющими решающее значение для безопасности общества и надежности поставок».

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      Марина Совина
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