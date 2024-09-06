Глава МАГАТЭ заявил о планах по сотрудничеству с Россией

Глава МАГАТЭ Гросси: агентство будет расширять сотрудничество с Россией

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет расширять сотрудничество с Россией. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси по итогам переговоров с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

«Несмотря на различные вызовы, мы продолжаем наше сотрудничество в очень многих областях ядерной энергетики. И я хотел бы отметить, что по целому ряду таких направлений МАГАТЭ будет только расширять диалог и сотрудничество с Россией», — рассказал гендиректор агентства

Гросси также подчеркнул, что ситуация на Курской и Запорожской атомных электростанциях (АЭС) вызывает особую обеспокоенность.

Ранее стало известно, что в Калининграде прошли переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации «Росатом» Лихачевым и делегации МАГАТЭ, которую возглавил Гросси. В состав российской делегации также вошли представители МИД, Минобороны, «Росатома» и Ростехнадзора.