Гросси заявил о планах расследовать обстоятельства пожара на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ будет выяснять обстоятельства пожара на градирне Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о планах расследовать обстоятельства в градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

«Мы продолжим внимательно изучать этот вопрос, чтобы выяснить, что произошло и каковы будут последствия», — заявил Гросси. По его словам, структуру могут снести из-за того, что она пострадала от огня.

Ранее Гросси подвел итоги двухлетней миссии на ЗАЭС. По его словам, ситуация на станции и вокруг нее с 2022 года остается «шаткой и нестабильной». Он отметил, что все семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны «полностью или частично».

Помимо этого, МАГАТЭ опровергло фейки о якобы причастности РФ к пожару на градирне, о чем заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам Ульянова, эксперты МАГАТЭ, «немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».