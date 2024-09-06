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09:54, 6 сентября 2024Культура

Исполнителя хита «Чудная долина» обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

Mash: певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве на 5,4 миллиона рублей

Фото: Наталия Красильникова / PhotoXPress

Певца Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) обвинили в мошенничестве на миллионы рублей после того, как он не явился на концерт в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, компания Suarg Astana договорилась с исполнителем хита «Чудная долина» о его участии в фестивале в Астане и Алма-Ате в середине июля. За это артист потребовал 5,4 миллиона рублей. Всю сумму ему передали наличными двумя частями в квартире исполнителя в Москве, уточняет канал. При этом по просьбе певца организаторы не стали заключать с ним официальный договор или брать расписку в письменной форме.

13 июля Махонин не прибыл на мероприятие, сообщив, что у него просрочен российский паспорт, из-за чего он не может пройти пограничный контроль. В ответ на это организаторы попросили артиста вернуть деньги, однако Mr. Credo отказался, указав на то, что представители компании не выполнили некоторые условия из райдера. По словам организаторов, все требования были соблюдены.

Позже организаторы выяснили, что певцу запрещен выезд из страны из-за долгов по налогам и штрафам. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее полицейские в США арестовали 52-летнего мужчину по имени Майкл Смит, который с 2018 года заработал более 10 миллионов долларов на песнях несуществующих исполнителей.

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