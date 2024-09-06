Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 6 сентября 2024Мир

Известный точными прогнозами историк назвал победителя на выборах в США

Известный точными прогнозами историк Лихтман предсказал победу Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Brian Snyder / Reuters

Известный точными прогнозами президентских выборов в США историк, профессор Алан Лихтман предсказал победу вице-президента Камалы Харрис. Об этом он заявил в видеоролике для газеты The New York Times (NYT).

«Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов — по крайней мере, таков мой прогноз относительно исхода этой гонки», — рассказал профессор.

Историк Лихтман разработал совместно с советским математиком Владимиром Кейлисом-Бороком специальную методологию прогноза выборов, которая называется «13 ключей к Белому дому». Согласно данному подходу побеждает тот кандидат, который набирает больше половины из этих ключей. В них входят такие критерии как «харизма политика», «отсутствие скандалов», «отсутствие проблем с экономикой в краткосрочной и долгосрочной перспективе», «отсутствие провалов во внешней политике» и ряд других показателей, на которые можно ответить только утвердительно или отрицательно.

Данная методология позволила Лихтману предсказать исход практически всех президентских выборов с 1984 года. Исключением стали только выборы 2000 года, где историк сделал ставку на экс-вице-президента США Альберта Гора, а победит Джордж Буш-младший. Учитывая скандальный пересчет голосования во Флориде, профессор считает, что был прав в прогнозе и победа кандидата от республиканцев была результатом манипуляций. В 2016 году он предсказал победу оппонента Харрис Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Россиянам подсказали способы справиться со страхом перед походом к зубному врачу

      В администрацию Петербурга сообщили о минировании исторического парка

      Косметолог раскрыла секрет моложавой внешности Равшаны Курковой

      Известный точными прогнозами историк назвал победителя на выборах в США

      В Союзном государстве заявили о неравенстве бывших советских республик со странами НАТО

      Посла Украины обвинили в оскорблении народов Азии

      Рост экономики Европы замедлился перед новым снижением ставок

      Летевший во Владивосток самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Microsoft поучаствовала в создании смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше