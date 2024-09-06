Известный точными прогнозами историк назвал победителя на выборах в США

Известный точными прогнозами историк Лихтман предсказал победу Харрис

Известный точными прогнозами президентских выборов в США историк, профессор Алан Лихтман предсказал победу вице-президента Камалы Харрис. Об этом он заявил в видеоролике для газеты The New York Times (NYT).

«Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов — по крайней мере, таков мой прогноз относительно исхода этой гонки», — рассказал профессор.

Историк Лихтман разработал совместно с советским математиком Владимиром Кейлисом-Бороком специальную методологию прогноза выборов, которая называется «13 ключей к Белому дому». Согласно данному подходу побеждает тот кандидат, который набирает больше половины из этих ключей. В них входят такие критерии как «харизма политика», «отсутствие скандалов», «отсутствие проблем с экономикой в краткосрочной и долгосрочной перспективе», «отсутствие провалов во внешней политике» и ряд других показателей, на которые можно ответить только утвердительно или отрицательно.

Данная методология позволила Лихтману предсказать исход практически всех президентских выборов с 1984 года. Исключением стали только выборы 2000 года, где историк сделал ставку на экс-вице-президента США Альберта Гора, а победит Джордж Буш-младший. Учитывая скандальный пересчет голосования во Флориде, профессор считает, что был прав в прогнозе и победа кандидата от республиканцев была результатом манипуляций. В 2016 году он предсказал победу оппонента Харрис Дональда Трампа.