Microsoft поучаствовала в создании смартфонов

Microsoft и TCL представили смартфоны с ИИ и адаптивным дисплеем

Американская корпорация Microsoft приняла участие в разработке смартфонов TCL. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале PRNewswire.

В линейку устройств вошли TCL 50 Pro Nxtpaper и 50 Nxtpaper. Девайсы получили 6,8-дюймовый «чернильный» экран Nxtpaper 3.0, который может адаптироваться под отображаемые контент и внешние условия. По словам представителей TCL, дисплей снижает нагрузку на зрение и дает пользователю ощущение работы с бумагой.

Специалисты Microsoft отвечали за функции искусственного интеллекта (ИИ), запущенные на основе сервиса Azure AI. С их помощью телефоны могут переписывать тексты, предлагать исправления, переводить их на другие языке. Также пользователи смогут переводить запись голоса в текст и обратно.

Оба гаджета получили процессор MediaTek 6300, 8 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Устройства имеют камеру с основным объективом разрешением 50 мегапикселей, батарею емкостью 5010 миллиампер-часов, Android 14. Стоимость TCL 50 Nxtpaper составит 229 евро, 50 Pro Nxtpaper — 299 евро. Аппараты будут доступны только на рынке Евросоюза.

Последним выпущенным Microsoft смартфоном является Surface Duo 2. Представленный в 2021 году складной гаджет получил два AMOLED-дисплея диагональю 5,8 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 888, тройную камеру.

В начале сентября корпорация Microsoft признала, что ее новые компьютеры с поддержкой ИИ могут не работать с популярными играми. В компании посоветовали геймерами отказаться от их приобретения.