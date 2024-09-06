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17:50, 6 сентября 2024Россия

Названа причина пожара на нефтезаводе в Омске

Ростехнадзор: пожар на Омском НПЗ произошел из-за взрыва газовоздушной смеси

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 26 августа произошел в результате взрыва газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

В федеральной службе добавили, что ремонт проводился подрядной организацией «Нефтехимремонт». Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Пострадали семь человек, еще одного спасти не удалось.

Также создана комиссия под председательством замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора, которая занимается расследованием обстоятельств аварии.

Ранее стало известно, что пожар на Омском НПЗ затронул почти половину мощностей предприятия из-за повреждения и остановки работы установки первичной переработки нефти АВТ-1, через которую проходит 41 процент от всей переработки на нефтезаводе.

Пожар на Омском НПЗ произошел 26 августа. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв, от которого в домах задрожали стекла. Пожар полностью потушили 27 августа. С огнем боролись 27 спасателей и семь единиц техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

ЖЗЛ
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