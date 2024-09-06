Оксана Самойлова показала фигуру в прозрачном боди

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя супруга рэпера Джигана записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в зеркало. Она позировала перед камерой в серых джинсах с низкой посадкой и черном прозрачном боди. На размещенных кадрах видно, что под верхнее изделие Самойлова надела бюстгальтер.

Также можно заметить, что знаменитость дополнила свой внешний вид очками с прозрачными линзами и кольцом с массивным сияющим камнем.

Ранее также Оксана Самойлова раскрыла траты на школьную форму для детей. По словам блогерши, в том году она потратила на вещи 20 тысяч рублей, тогда как годом ранее покупки обошлись ей почти в 500 тысяч рублей.