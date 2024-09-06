Патриарх Кирилл проголосовал в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Как стало известно, голосование проходило в Тронном зале храма, где патриарх заполнил бюллетень, предоставленный представителями избирательной комиссии, и опустил в переносную урну.

«Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью», — пояснили в РПЦ.

Ранее на выборах депутатов Мосгордумы проголосовал мэр столицы Сергей Собянин. Он также напомнил, что москвичи выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.