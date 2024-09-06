Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 6 сентября 2024Россия

Появилось видео голосования Путина на выборах

Момент голосования президента России Путина на выборах сняли на видео

Момент голосования президента России Владимира Путина сняли на видео. Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о планах Путина проголосовать на выборах в Мосгордуму.

«Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах в Московскую городскую Думу», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства подходит к столу и садится за компьютер. Затем он протягивает руку к мышке и делает несколько нажатий.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения. «Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала Памфилова, поблагодарив членов избирательной комиссии региона.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона назвал способ урегулировать конфликт на Украине

      Врач назвала снижающие иммунитет факторы

      Россиянкам посоветовали носить юбку с брюками осенью

      Глава МИД Венгрии осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов по России

      Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина

      У Таисии Повалий захотели отнять песни и имущество за поддержку СВО

      Глава Пентагона указал Украине на собственное дальнобойное оружие

      Диетолог назвала уменьшающий вред от жирной пищи напиток

      Появилось видео голосования Путина на выборах

      «Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше