Появилось видео голосования Путина на выборах

Момент голосования президента России Путина на выборах сняли на видео

Момент голосования президента России Владимира Путина сняли на видео. Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о планах Путина проголосовать на выборах в Мосгордуму.

«Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах в Московскую городскую Думу», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства подходит к столу и садится за компьютер. Затем он протягивает руку к мышке и делает несколько нажатий.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения. «Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала Памфилова, поблагодарив членов избирательной комиссии региона.