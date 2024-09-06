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19:03, 6 сентября 2024Из жизни

Работающая на суперъяхтах стюардесса рассказала о секретах богатых пассажиров

Daily Mail: женщина, работающая на яхтах, раскрыла секреты богатых пассажиров

Фото: Mohamed Masaau / Unsplash

Стюардесса раскрыла недостатки работы на суперъяхтах. О секретах богатых пассажиров она анонимно рассказала Daily Mail.

Женщина отметила, что ее профессия требует огромного количества навыков. На специальных курсах ее учили спасать тонущих, тушить пожар и эвакуировать пассажиров. Часть инструктажа была посвящена действиям в случае захвата судна пиратами. Кроме того, она должна уметь правильно заправлять кровать, собирать букеты, готовить коктейли, резать сигары, нянчить детей, ухаживать за брендовыми вещами и тщательно убираться: например, зубочисткой выскребать пыль из труднодоступных мест.

По ее словам, суперъяхты — это роскошь только в глазах пассажиров. Каюта стюарда настолько маленькая, что там может стоять лишь один человек, и это в лучшем случае. Иногда у них просто нет кроватей, поэтому им приходится спать в прачечной на полотенцах. При этом, как подчеркивает женщина, после 17-часового рабочего дня это не волнует работников — они падают на кровати и сразу засыпают. «Работа эта изнурительная: ты бесконечно меняешь постельное белье, сортируешь одежду из прачечной, убираешься, затем подаешь еду и напитки, а потом начинаешь все сначала», — объяснила она.

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По словам стюардессы, миллионеры на борту нередко употребляют кокаин и пользуются услугами несовершеннолетних проституток. Девушки, работающие на суперъяхтах, почти всегда сталкиваются с домогательствами и со стороны гостей, и со стороны других членов команды. Ей известны случаи, когда капитан принуждал стюардесс к сексу с пассажирами за деньги.

Женщина признала, что не все пассажиры суперъяхт относятся к экипажу высокомерно. Некоторые приглашают стюардов на вечеринки и предлагают им выпить. По ее словам, она устала от всего этого и решила, доработав на нынешнем круизе, остаться на суше.

Ранее сообщалось, что 19 августа возле Сицилии ушла на дно роскошная суперъяхта, на которой британский миллиардер Майк Линч праздновал победу в суде. Жертвами затопления стали семь человек, в том числе сам Линч.

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      Юлия Юткина
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