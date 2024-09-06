Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО

Росрыболовство предлагает ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО

Росрыболовство предложило ввести ограничение допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов на постоянной основе и распространить его на все дальневосточные субъекты. Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, пишет ТАСС.

«Промежуточные результаты неплохие, но остались лазейки. С Камчатки икру практически перестали вывозить воздушным транспортом. Но, помимо воздушного транспорта, есть еще и водный», — рассказал он на полях ВЭФ.

В связи с этим в ведомстве появилась идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причем для всех дальневосточных субъектов, добавил Шестаков. При этом ограничение не будет затрагивать Бурятию и Еврейский автономный округ. В первую очередь это будет касаться Магадана, Чукотки, Камчатки, продолжения Приморья, Сахалина и Хабаровского края.

В конце июля в Росрыболовстве рассказали, что говорить о возможном росте цен на лососевые преждевременно, ситуация на внутреннем рынке остается стабильной.

При этом камчатский губернатор Владимир Солодов в беседе с журналистами не исключил, что отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями.

В свою очередь, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов рассказал, что, если такие виды рыбы, как минтай и скумбрия, не будут заметно дорожать к Новому году, то про престижные сорта красной рыбы и икру такого сказать нельзя.

