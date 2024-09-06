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07:52, 6 сентября 2024Экономика

Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО

Росрыболовство предлагает ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Росрыболовство предложило ввести ограничение допустимого веса вывозимой красной икры пассажирами авиарейсов на постоянной основе и распространить его на все дальневосточные субъекты. Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, пишет ТАСС.

«Промежуточные результаты неплохие, но остались лазейки. С Камчатки икру практически перестали вывозить воздушным транспортом. Но, помимо воздушного транспорта, есть еще и водный», — рассказал он на полях ВЭФ.

В связи с этим в ведомстве появилась идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причем для всех дальневосточных субъектов, добавил Шестаков. При этом ограничение не будет затрагивать Бурятию и Еврейский автономный округ. В первую очередь это будет касаться Магадана, Чукотки, Камчатки, продолжения Приморья, Сахалина и Хабаровского края.

В конце июля в Росрыболовстве рассказали, что говорить о возможном росте цен на лососевые преждевременно, ситуация на внутреннем рынке остается стабильной.

При этом камчатский губернатор Владимир Солодов в беседе с журналистами не исключил, что отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями.

В свою очередь, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов рассказал, что, если такие виды рыбы, как минтай и скумбрия, не будут заметно дорожать к Новому году, то про престижные сорта красной рыбы и икру такого сказать нельзя.

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      Марина Совина
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