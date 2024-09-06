Россиянам раскрыли эффективный способ снизить риск деменции

Врач Продеус: для снижения риска деменции нужно употреблять баранью печень

Врач-иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман раскрыли россиянам эффективный способ снизить риск деменции. В программе «Жить здорово!» на Первом канале медики заявили, что для снижения риска деменции нужно употреблять баранью печень. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что баранья печень содержит 35 суточных норм витамина B12. Гандельман объяснил, что при нехватке витамина В12 нервные клетки перестают работать, что приводит к полинейропатии и к деменции. По этой причине медики рекомендовали употреблять этот продукт для защиты от слабоумия.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал неожиданный фактор, который защищает от нейродегенеративных заболеваний. Он заявил, что походы в баню предупреждают возникновение болезней нервной системы.

До этого кардиолог Юрий Беленков рассказал о провоцирующей деменцию привычке. По его словам, к дегенеративному заболеванию может привести пересаливание еды.

