Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже

Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что оргкомитет предоставил приглашения на церемонию для российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонала. «Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места», — отметил он.

Рожков добавил, что не все атлеты смогут принять участие в мероприятии. «Уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет — те смогут увидеть церемонию», — объяснил он.

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет 8 сентября. Турнир стартовал во Франции 28 августа.