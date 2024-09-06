Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Казахстан
Сегодня
17:00 (Мск)
Норвегия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 1-й тур
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Завтра
02:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
15:02, 6 сентября 2024Спорт

Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что оргкомитет предоставил приглашения на церемонию для российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонала. «Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места», — отметил он.

Рожков добавил, что не все атлеты смогут принять участие в мероприятии. «Уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет — те смогут увидеть церемонию», — объяснил он.

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет 8 сентября. Турнир стартовал во Франции 28 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Брат и сестра выиграли 35 миллионов рублей благодаря билету с датами их рождения

      Райффайзенбанк опроверг риски в работе из-за решения суда

      Путин и президент Сербии обсудят приглашение на саммит БРИКС

      В МИД Белоруссии рассказали о подробностях дела о шпионаже Японии

      Пилоты ВСУ прибыли в Канаду для обучения на F-16

      В России подорожали шины

      Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

      Орбан назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине

      В Москве иностранец до смерти забил работника АЗС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше