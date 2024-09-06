Среда обитания
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22:34, 6 сентября 2024Среда обитания

Сбер стал самой упоминаемой в экологической повестке компанией

Сбер занял первое место в рейтинге компаний, поддерживающих экологические акции

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Сбер занял первое место в рейтинге компаний, поддерживающих экологические акции в рамках нацпроекта «Экология». Рейтинг составили эксперты движения «Экосистема» в ходе молодежной программы «День будущего» IX Восточного экономического форума, об этом говорится на сайте организации.

Эксперты движения проанализировали частоту упоминания 15 крупных российских компаний в материалах СМИ, связанных с десятью самыми узнаваемыми экологическими акциями 2020-2024 годов. Ставший лидером «Сбербанк» был упомянут более 9,6 тысячи раз. На второй и третьей строчке соответственно расположились «РЖД» (5,2 тысячи упоминания) и «Росатом» (4,9 тысячи). Далее следуют «Газпром» (4,4 тысячи) и «Роснефть» (3,2 тысячи).

Чаще всего медиа писали об участии компаний в акциях «Сад памяти» — 8,5 тысячи упоминаний, «Сохраним лес» — 5,6 тысячи упоминаний и «Чистая Арктика» — 5 тысяч упоминаний.

Ранее в Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата. Старший вице-президент по ESG банка Татьяна Завьялова заявила, что сделать это выгоднее, чем нести расходы на ликвидацию последствий природных катаклизмов.

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      Александра Качан
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