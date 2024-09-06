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12:16, 6 сентября 2024Силовые структуры

Следствие установило еще одну жертву осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса

СК: еще одной жертвой маньяка Чуплинского стала пропавшая в 2003 году девушка
Евгений Чуплинский

Евгений Чуплинский. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следователи установили еще одну жертву маньяка-расчленителя Евгения Чуплинского — пенсионера МВД, известного по прозвищу Чупа-Чупс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области Евгения Долгалева.

Согласно геномоскопической экспертизе, жертвой маньяка стала девушка, пропавшая в 2003 году. В настоящее время с Чуплинским проводятся следственные действия. Его также проверяют на причастность к исчезновению других людей в Новосибирске в 2000-е годы.

В 2018 году маньяк-расчленитель получил пожизненный срок за расправу над шестью женщинами в период с 1997 по 2004 год. Сам осужденный признавался в 29 преступлениях, а 12 из его жертв числились пропавшими без вести.

В ноябре 2023 года Чупа-Чупс был этапирован в СИЗО Новосибирска для участия в следственных действиях по новым уголовным делам. До этого он находился в колонии особого режима «Снежинка», где отбывал пожизненное лишение свободы.

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      Олеся Мицкевич
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