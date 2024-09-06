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17:24, 6 сентября 2024Россия

Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

В ДТП с электричкой под Петербургом пострадал один человек

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В ДТП с электричкой под Санкт-Петербургом пострадал один человек. Об этом стало известно из публикации «78 | НОВОСТИ».

Ранее электричка, на территории депо у железнодорожной станции «Броневая» в российском городе заполненная пассажирами, столкнулась с грузовиком.

По данным издания, травмирован водитель грузовика, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал — в результате произошло столкновение и сход одной колесной пары вагона. На место ДТП направили два восстановительных поезда.

В сети уже появилось видео с места столкновения электрички с КамАЗом. На кадрах видно электричку с сильно поврежденной кабиной.

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      Елена Торубарова
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