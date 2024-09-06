Появились кадры с места столкновения электрички и КамАЗа в Петербурге

Опубликовано видео с места столкновения электрички и КамАЗа в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео с места столкновения электрички с КамАЗом в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал Telegram-канал ДТП И ЧП СПб.

На кадрах видно электричку с сильно поврежденной кабиной. Судя по записи, передняя часть вагона оказалась вогнута внутрь. Также оператор подходит к помощнику машиниста, по руке которого стекает кровь, и спрашивает о состоянии его начальника, получая ответ, что с ним все хорошо. Помимо этого, запечатлены пассажиры, покинувшие состав. Раненые среди них не наблюдаются.

О том, что заполненная пассажирами электричка столкнулась с грузовиком, стало известно вечером 6 сентября. Авария произошла на территории депо у железнодорожной станции «Броневая». Как рассказал один из очевидцев, скорость состава была небольшой, однако кто-то из пассажиров ушибся, но серьезных травм нет.

Ранее, 29 июля, в Котельниковском районе Волгоградской области столкнулись поезд Казань — Адлер и КамАЗом. В РЖД сообщили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд с работающей сигнализацией. По данным компании, машинист не смог избежать столкновения из-за малого расстояния. В результате катастрофы пострадали 52 человека. Водителя КамАЗа спасти не удалось.