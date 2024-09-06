Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 6 сентября 2024Россия

Появились кадры с места столкновения электрички и КамАЗа в Петербурге

Опубликовано видео с места столкновения электрички и КамАЗа в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео с места столкновения электрички с КамАЗом в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал Telegram-канал ДТП И ЧП СПб.

На кадрах видно электричку с сильно поврежденной кабиной. Судя по записи, передняя часть вагона оказалась вогнута внутрь. Также оператор подходит к помощнику машиниста, по руке которого стекает кровь, и спрашивает о состоянии его начальника, получая ответ, что с ним все хорошо. Помимо этого, запечатлены пассажиры, покинувшие состав. Раненые среди них не наблюдаются.

О том, что заполненная пассажирами электричка столкнулась с грузовиком, стало известно вечером 6 сентября. Авария произошла на территории депо у железнодорожной станции «Броневая». Как рассказал один из очевидцев, скорость состава была небольшой, однако кто-то из пассажиров ушибся, но серьезных травм нет.

Ранее, 29 июля, в Котельниковском районе Волгоградской области столкнулись поезд КазаньАдлер и КамАЗом. В РЖД сообщили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд с работающей сигнализацией. По данным компании, машинист не смог избежать столкновения из-за малого расстояния. В результате катастрофы пострадали 52 человека. Водителя КамАЗа спасти не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Уличный туалет на избирательном участке опрокинулся вместе с членом комиссии

      Россиянка-призер ОИ-2024 оценила критику со стороны Винер и главы ОКР

      Патриарх Кирилл проголосовал в храме Христа Спасителя

      Муж Николь Кидман сравнил голос Майли Сайрус с пепельницей

      Глава МАГАТЭ заявил о планах по сотрудничеству с Россией

      Суд смягчил меру арестованной зампреду правительства Ивановской области Эрмиш

      Журналистку Маршенкулову признали иноагентом

      Появились кадры с места столкновения электрички и КамАЗа в Петербурге

      Мужчина сорвал трансатлантический рейс из-за начавшейся диареи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше