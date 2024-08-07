Стало известно о смерти водителя столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа

Жена столкнувшегося с поездом под Волгоградом водителя сообщила о его смерти

Жена водителя КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер на переезде в Волгоградской области, сообщила о его смерти. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как рассказала изданию супруга 43-летнего Асламбека Усматова, мужчина около недели находился в крайне тяжелом состоянии, не приходя в сознание.

В результате столкновения с поездом кабину КамАЗа, в которой находился водитель, оторвало от машины и отбросило на несколько метров. В больнице у него выявили множественные переломы ребер, а также перелом черепа и сотрясение мозга. Врачи ввели пострадавшего в искусственную кому. После этого с Усматовым работали нейрохирурги. 6 августа мужчине провели операцию, однако позже его сердце остановилось.

Информацию о смерти мужчины подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что водитель КамАЗа мог намеренно спровоцировать аварию. Как утверждают машинисты поезда, они заметили приближающийся автомобиль и начали подавать сигналы примерно за 800-900 метров до столкновения. Однако, по их словам, мужчина проигнорировал предупреждение и, когда состав находился в 200 метрах от переезда, начал набирать скорость.

О крушении поезда Казань — Адлер в результате столкновения с КамАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области стало известно днем 29 июля. Как выяснилось, переезд, на котором столкнулись состав и грузовик, не оборудован шлагбаумами и барьерами. В РЖД сообщили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд с работающей сигнализацией. По данным компании, машинист не смог избежать столкновения из-за малого расстояния. В результате катастрофы пострадали 52 человека.