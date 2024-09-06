Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:35, 6 сентября 2024Моя страна

Свалку в российском городе преобразовали до неузнаваемости

Фото: hornews.com

Челябинскую свалку преобразовали в тепличный комплекс. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил тепличный комплекс, обустроенный на месте рекультивированной Челябинской свалки. В комплексе площадью 720 квадратных метров можно будет круглый год выращивать цветы, саженцы кустарников и деревьев. Теплица оборудована светодиодным освещением, позволяющим искусственно регулировать продолжительность светового дня. Использование биогаза от свалки обеспечивает полностью автономное электроснабжение.

Материалы по теме:
«Это будет потрясающее пространство». Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
«Это будет потрясающее пространство».Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
8 апреля 2022
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны. Что искать российскому туристу на Алтае?
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны.Что искать российскому туристу на Алтае?
11 апреля 2022

«Объект позволяет и дальше утилизировать биогаз, превращая его в тепло и свет для цветов. Процесс отлажен. Очень символично, что на месте проблемной территории мы создаем красоту для города. Давайте продолжим работу. В будущем, по мере завершения биологической рекультивации, эта территория может стать экопарком», — подчеркнул Текслер.

Отмечается, что сейчас в тепличном комплексе начали выращивать спирею, пузыреплодник, можжевельник, яблони, сосны и ели. Их будут высаживать в городских лесах и парках. Биологический этап продлится до конца 2025 года. По предварительным расчетам, тепличный комплекс выйдет на максимальную мощность в феврале-марте 2025 года.

Ранее в сентябре жительница Якутска рассказала о 9-килограммовой ягоде в саду.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      Санду предостерегла представителей церкви от вмешательства в политику

      Пользователи пожаловались на сбой в работе Rutube

      Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов

      Люди стали искать любовь в супермаркетах при помощи ананасов

      В России рассказали о новой роли беспилотников в зоне СВО

      Детский сад на российском курорте порос грибами

      Россиянку осудят за жестокую расправу над матерью

      В России отменили премьеру фильма об известном поэте

      В России заявили о прорыве десятилетней линии обороны ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше