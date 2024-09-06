Свалку в российском городе преобразовали до неузнаваемости

Челябинскую свалку преобразовали в тепличный комплекс. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил тепличный комплекс, обустроенный на месте рекультивированной Челябинской свалки. В комплексе площадью 720 квадратных метров можно будет круглый год выращивать цветы, саженцы кустарников и деревьев. Теплица оборудована светодиодным освещением, позволяющим искусственно регулировать продолжительность светового дня. Использование биогаза от свалки обеспечивает полностью автономное электроснабжение.

«Объект позволяет и дальше утилизировать биогаз, превращая его в тепло и свет для цветов. Процесс отлажен. Очень символично, что на месте проблемной территории мы создаем красоту для города. Давайте продолжим работу. В будущем, по мере завершения биологической рекультивации, эта территория может стать экопарком», — подчеркнул Текслер.

Отмечается, что сейчас в тепличном комплексе начали выращивать спирею, пузыреплодник, можжевельник, яблони, сосны и ели. Их будут высаживать в городских лесах и парках. Биологический этап продлится до конца 2025 года. По предварительным расчетам, тепличный комплекс выйдет на максимальную мощность в феврале-марте 2025 года.

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