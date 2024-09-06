«Так сбили, что у них все сгорело». Алаудинов со смехом рассказал о неудачной попытке бойцов ВСУ сбить российский дрон

Алаудинов не сдержал смех, говоря о сбитом ВСУ российском дроне

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) неудачно сбили российский дрон в Курской области.

Рассказывая, что происходило за минувшие сутки близ Суджи в Курской области, где спецназ «Ахмат» участвует в боях с ВСУ, он, не сдержав смех, рассказал, что украинские бойцы сбили беспилотник отряда «Каштана» из чеченского спецназа.

Этот беспилотник так "удачно" на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по-моему, потому что он слишком точно сбился Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

Алаудинов заявил об устойчивой обороне в Курской области

Генерал также сообщил, что за день были уничтожены установка M777, три миномета, были сбиты два беспилотника «Баба-яга» и уничтожен его расчет.

«У нас на данный момент устойчивая оборона. Противник пытается где-то там шкарябаться, но у него это не получается», — утверждает командир «Ахмата». Он добавил, что на соседнем, кореневском, участке тоже выстроена хорошая оборона, и там «выжигают противника».

«Курское направление живет ежедневно тем, что уничтожает противника. ВСУ ежедневно затаскивают новые силы, но ничего у них не получается», — резюмировал Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО

Накануне командир «Ахмата» заявил, что Россия «уже выиграла в СВО». Он также назвал дальнейшую задачу, которая, по его мнению, стоит перед российским обществом.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Как я всегда говорю, в данной СВО мы уже выиграли», — заявил он. Перед этим генерал Минобороны пояснил, что победа в данном случае уже состоялась, если «мы с вами осознаем, поймем, что мы действительно являемся братьями и сестрами, что у нас общая родина, и что мы сможем выстоять только в том случае, если будем вместе стоять плечом к плечу».

При этом ранее в том же видео он высказался: «Мы знаем, что Россия в этой СВО победит». А в конце добавил, что «даст Бог, скоро мы к миру в нашей стране придем, СВО завершится». Также, по его мнению, следующая задача россиян — «сделать все, чтобы мы одной семьей вместе были готовы к будущим вызовам».