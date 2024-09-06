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09:56, 6 сентября 2024Россия

Алаудинов со смехом рассказал о попытке ВСУ сбить беспилотник в Курской области

Алаудинов со смехом рассказал о попытке ВСУ сбить дрон в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов со смехом рассказал о том, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) неудачно сбили дрон ВС России в Курской области. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по-моему, потому что он слишком точно сбился», — заявил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. В тот же день командир назвал сражения в Курской области из-за вторжения ВСУ решающими боями спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Глава государства заявил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».

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      Варвара Кошечкина
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