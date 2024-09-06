Трамп пообещал показать все секретные видео с инопланетянами

Трамп пообещал опубликовать секретные записи Пентагона с пришельцами

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае избрания показать все видео Пентагона с предполагаемыми пришельцами. Об этом пишет Daily Star.

Трамп сделал это заявление во время интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Тот спросил, надавит ли Трамп на американское военное ведомство, чтобы оно опубликовало секретные записи, на которых, как утверждают некоторые исследователи, запечатлены контакты с инопланетянами.

«О, да, я обязательно это сделаю. Обязательно сделал бы. Сделал бы с удовольствием. Я просто должен это сделать», — ответил политик.

В июне Трамп дал интервью блогеру Логану Полу и заявил, что во время первого президентского срока обсуждал с официальными лицами вопросы НЛО и инопланетной жизни. При этом экс-президент признался, что сам не верит в существование пришельцев, но не может полностью исключить его.

