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15:46, 6 сентября 2024Экономика

В резком росте ставки увидели риск без ощутимой пользы

Нобелевский лауреат Стиглиц раскритиковал ФРС США за повышение ставок

Фото: Kent J Edwards / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) слишком сильно ужесточила денежно-кредитную политику (ДКП), и теперь регулятору нужно пойти на решительные меры для ее смягчения, считает американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2001 года Джозеф Стиглиц. Об ошибках ФРС он рассказал CNBC.

По словам специалиста, сначала регулятор слишком долго удерживал ставку вблизи нулевого уровня, а затем ее резким подъемом до текущих уровней «подверг экономику риску без ощутимой пользы».

«Вы думаете, что, повысив процентные ставки и усложнив задачу девелоперов по строительству новых домов, вы решите проблему дефицита жилья? Нет, напротив, все только усугубится», — раскритиковал Стиглиц. В нынешней ситуации он увидел необходимость в более значительном снижении ставок на сентябрьском заседании ФРС, указав, что понизить ее стоит на 50 базисных пунктов.

Ставка с июля прошлого года находится на рекордном с 2001 года уровне 5,25-5,5 процента. В мае глава регулятора Джером Пауэлл отмечал, что готов удерживать ее «настолько долго, насколько это возможно», а 31 июля допустил скорое снижение показателя. Он отметил, что речь идет о сценарии, при котором до конца года «будет от нуля до нескольких снижений», при этом вариант со снижением ставок сразу на 50 базисных пунктов пока не рассматривается.

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      Дмитрий Воронин
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