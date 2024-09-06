Митрофанов об участии России в ЧМ-2026: решение об отстранении сохраняется

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможности участия сборной России в чемпионате мира-2026. Его слова приводит Odds.ru.

Митрофанов напомнил, что жеребьевка европейской части отбора состоится в декабре 2024-го, а решение об отстранении сохраняется. «Мы должны ставить вопросы об участии в любом случае. Наверное, вероятность снятия ограничений уже в ближайшее время каждый из нас понимает. Но это не повод опускать руки и не ставить эти вопросы, даже когда мы понимаем позицию большинства респондентов с той стороны», — отмети лон.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.