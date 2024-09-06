В России отнеслись с пониманием к исключению «Талибана» из списка террористов Киргизией

РФ отнеслась с пониманием к исключению Талибана из списка террористов Киргизией

Россия с пониманием относится к решению Бишкека исключить «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из перечня террористических организаций, так как Киргизия и Афганистан — соседи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что «Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану», поэтому соседям очень важно выстраивать отношения с фактической властью страны. Он заключил, что без этого нельзя выстраивать никакие контакты между государствами.

«С пониманием относимся к такой ситуации», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее «Талибан» отреагировал на исключение из списка террористических организаций в Киргизии, заявив, что МИД Афганистана приветствует это решение Бишкека. Во внешнеполитическом ведомстве Афганистана сообщили «о растущем признании правительства талибов на региональном и международном уровне».