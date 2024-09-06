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16:00, 6 сентября 2024Экономика

В России подорожали шины

НАПИ: в августе 2024 года автомобильная резина в России подорожала до 7,4 %

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В августе 2024 года автомобильная резина в России подорожала от 0,8 до 7,4 процента. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве НАПИ.

За месяц средняя цена на зимнюю резину непремиального сегмента выросла до девяти тысяч рублей за покрышку (плюс 2,8 процента), летних шин — до 9,9 тысячи рублей (плюс 0,8 процента), а всесезонных — до 14,8 тысячи рублей (плюс 7,4 процента) по сравнению с июлем.

В годовом выражении стоимость летних шин опустилась на 11,1 процента. Всесезонные покрышки стали дешевле на 2,7 процента, а цена зимней резины осталась прежней.

За полгода продажи легковых шин в России выросли на десять процентов. За первые шесть месяцев 2024 года россияне купили 10,34 миллиона запчастей (9,4 в аналогичном периоде 2023-го). Продажи шин для грузовых автомобилей выросли на 34 процента. В целом предложение шин в России увеличилось почти на 20 процентов — до 40,2 миллиона. При этом 22,6 миллиона из них оказались отечественными (плюс 17 процентов).

Генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин пообещал, что бывший завод Bridgestone в Ульяновске возобновит работу в ноябре 2024 года. Запустить завод в короткие сроки удалось «благодаря сохраненным экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода», отметил представитель площадки. Предприятие будет работать под брендом Gislaved, в Ульяновске будут производить массовый и премиум-сегмент шин.

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