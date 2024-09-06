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21:05, 6 сентября 2024Бывший СССР

В США план Зеленского заставить Россию принять его условия описали словами «уже не смешно»

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленскому нужно понять, что РФ не примет его условия

Фото: Claudia Greco / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял надежды президента Украины Владимира Зеленского заставить Россию принять его «план победы», отметив, что политик совершенно оторван от реальности и ему пора понять, что Москва не пойдет на его условия. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Вы знаете, он комик, но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, его слова совершенно оторваны от реальности», — заявил эксперт.

Джонсон подчеркнул, что российские войска продолжают наращивать темпы наступления и успешно атаковать ракетами военные объекты по всей территории Украины, а положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не улучшается ни на одном из участков фронта.

Ранее военный эксперт Эдуард Басурин рассказал, что Вооруженные силы России полностью прорвали линию обороны ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что линия обороны существовала с 2014 года.

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      Марина Совина
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