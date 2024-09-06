В США план Зеленского заставить Россию принять его условия описали словами «уже не смешно»

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленскому нужно понять, что РФ не примет его условия

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял надежды президента Украины Владимира Зеленского заставить Россию принять его «план победы», отметив, что политик совершенно оторван от реальности и ему пора понять, что Москва не пойдет на его условия. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Вы знаете, он комик, но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, его слова совершенно оторваны от реальности», — заявил эксперт.

Джонсон подчеркнул, что российские войска продолжают наращивать темпы наступления и успешно атаковать ракетами военные объекты по всей территории Украины, а положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не улучшается ни на одном из участков фронта.

Ранее военный эксперт Эдуард Басурин рассказал, что Вооруженные силы России полностью прорвали линию обороны ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что линия обороны существовала с 2014 года.