Зеленский пожаловался на нехватку истребителей F-16

Зеленский пожаловался на недостаточное количество западных истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточное количество западных истребителей F-16, переданных Киеву. Об этом глава государства сообщил во время встречи контактной группы в формате «Рамштайн», передает ТАСС.

По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили «мало истребителей». Зеленский также заявил, что готов озвучить предложение относительно F-16, когда заседание покинет пресса.

2 сентября стало известно, что президент Украины провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. В их рамках представители Киева и Амстердама обсудили возможные поставки ВСУ истребителей F-16 и ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в The Wall Street Journal заявили о потере Киевом лучших украинских летчиков еще до получения истребителей F-16. В их числе журналисты назвали пилотов Андрея Пильщикова с позывным Джус и Алексея Меся с позывным Moonfish.