Жертвы крушения яхты «британского Билла Гейтса» долгое время оставались живы на дне океана

В легких жертв крушения яхты миллиардера Майка Линча не оказалось воды

В легких четырех жертв крушения яхты Bayesian не оказалось воды. Об этом сообщает BBC News.

Яхта миллиардера Майка Линча, которого называют «британским Биллом Гейтсом, затонула в ночь на 19 августа. Когда шторм утих, удалось спасти 15 человек, судового кока нашли без признаков жизни, а тела еще шести человек водолазы подняли со дна лишь спустя несколько дней.

В числе шести человек, которые не успели выбраться с тонущей яхты, были сам миллиардер, его 18-летняя дочь, адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой. Вскрытие показало, что Морвилло, Блумер и их жены не утонули и долгое время оставались живы на дне океана. По-видимому, это произошло из-за того, что в их каютах образовался воздушный карман.

Постепенно воздушный карман заполнился углекислым газом. Когда водолазы добрались до яхты, почти все тела оказались на левой стороне кают. Скорее всего, там дольше всего сохранялся кислород.

Результаты изучения тел Майка Линча, его дочери и судового кока пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что капитан яхты Bayesian Джеймс Катфилд стал подозреваемым по делу о крушении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.