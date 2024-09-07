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12:03, 7 сентября 2024Наука и техника

США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

Фото: US Embassy / Flickr

После нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года и вступления США во Вторую мировую войну американцы просили Сталина предоставить им советские дальневосточные аэродромы для челночных бомбардировок Японии и по возможности развернуть в Восточной Азии второй фронт. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Михаил Супрун.

Но Сталин ответил США категорическим отказом, поскольку это неизбежно привело бы к началу войны СССР с Японией. Поэтому американские летчики, вынужденно совершавшие посадку на советской территории, подвергались интернированию.

Как пояснил Супрун, открытие авиатрассы «Алсиб» в 1942 году доказало возможность сотрудничества между СССР и США в воздухе на Дальнем Востоке, а реальную попытку организовать такое сотрудничество в Европе западные союзники по антигитлеровской коалиции предприняли при подготовке первой встречи «Большой тройки» в Тегеране.

В октябре-ноябре 1943 года на Московской и Тегеранской конференциях, которые с открытием второго фронта в Европе обозначили коренное изменение стратегии антигитлеровской коалиции, американская сторона выдвинула идею челночных перелетов в СССР с территории Великобритании и Италии

Михаил Супрундоктор исторических наук

Во время обсуждения этого предложения командующий ВВС США генерал Генри Арнольд, учитывая опыт советско-американского сотрудничества на «Алсибе», предложил СССР по ленд-лизу до 400 самых совершенных бомбардировщиков, которые управлялись бы советскими пилотами, прошедшими, так же как и на Аляске, обучение в США. В результате Сталин согласился предоставить для челночных операций ВВС США советские аэродромы на Украине, в районе Полтавы, но категорически отказался отправить советских летчиков на обучение в Соединенные Штаты.

«Бейсбол» с «дядюшкой Джо»

Как пояснил собеседник «Ленты.ру», Сталин также отказался от предложения американцев разместить на советских аэродромах новейшую систему ПВО с радарами дальнего обнаружения. Супрун предположил, что, возможно, еще и поэтому первоначальное название операции «Бейсбол» было изменено на Frantic Joe («Неистовый Джо»). Но поскольку за этим названием явно просматривалась ирония в адрес Сталина, которого в США называли Uncle Joe (Дядюшка Джо), впоследствии за операцией окончательно закрепилось ее сокращенное название — «Неистовый» (по-английски Frantic — «Фрэнтик»).

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Отвечая на вопрос о взаимоотношениях советских и американских военных во время проведения операции «Фрэнтик», историк отметил, что до августа 1944 года они были товарищескими, хотя и с долей настороженности.
К этому времени наши западные союзники открыли второй фронт в Нормандии, советские войска успешно наступали в Белоруссии и в Карелии. Пилоты обеих стран внимательно следили за новостями с фронта, отмечая совместные победы.

«Американцы на аэродромах беспрепятственно показывали свою технику, предоставив СССР радары, антирадарные системы и даже свой суперсекретный бомбовый авиаприцел "Норден", — рассказал ученый. — Между тем в советских частях уже действовали приказы, которые строго ограничивали общение с иностранцами».

Политическая ситуация не могла не отражаться и на отношениях между людьми

Михаил Супрундоктор исторических наук

С началом Варшавского восстания в августе 1944 года наши союзники по антигитлеровской коалиции пытались использовать аэродромы на Украине для снабжения польской Армии Крайовой, что очень не нравилось Сталину.

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

Фото: РИА Новости

Кроме того, советская сторона часто не соглашалась с выбором объектов бомбардировок союзной авиации, особенно в тех регионах, к которым приближалась Красная армия во время наступления.

По словам историка, в результате с августа 1944 года в отношениях между пилотами и техниками наших стран усилились напряженность, подозрительность, шпиономания.

Участились случаи обстрела советскими зенитчиками американских самолетов

Такие ошибки с «дружественным огнем» допускали не только наземные службы ПВО, но и советские пилоты истребителей, ссылаясь на нарушение американцами коридоров, высот и временных окон полетов. «К подобным ошибкам часто вели незнание языка, несогласованность частот маяков привода, стремление перестраховаться», — резюмировал Супрун. В итоге все эти факторы привели к сворачиванию миссии американских ВВС на территории Советского Союза.

Операция «Фрэнтик» — серия челночных боевых вылетов бомбардировочной авиации США во время Второй мировой войны (весна-осень 1944 года) с авиабаз в Великобритании и Южной Италии с дозаправкой и техническим обслуживанием на трех советских аэродромах в СССР (Полтава, Пирятин, Миргород). Оттуда самолеты проводили бомбардировки территории Венгрии, Румынии и Германии по пути на свои базы в Южной и Западной Европе.

Андрей Мозжухин
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