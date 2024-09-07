Главы ЦРУ и МИ-6 заявили о беспрецедентных угрозах со стороны России и КНР

Со стороны России и Китайской Народной Республики (КНР) исходит беспрецедентная угроза. Об этом говорится в совместной статье глав ЦРУ и МИ-6 Билла Бернса и Ричарда Мура, опубликованной изданием Financial Times.
Руководители ЦРУ и МИ-6 заявили, что подконтрольные им службы совместно противостоят России, на что, по их словам, направляются значительные средства.
Бернс с Мур утверждают, что НАТО наращивает активность у западных границ России. Они называют это «сдерживанием российской агрессии».
Главы спецслужб назвали Китай главным геополитическим вызовом XXI века. Из-за этого ЦРУ и МИ-6 были вынуждены скорректировать свою деятельность, подчеркнули они.
Ранее в США заявили о росте активности России вблизи подводных коммуникаций. Телеканал СNN не исключил вероятности диверсии. Такой вывод был сделан на основании данных о патрулировании российских кораблей вблизи «критически важной морской инфраструктуры».