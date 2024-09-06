Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 6 сентября 2024Мир

В США заявили о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

CNN: США опасаются диверсии России и повреждения подводных коммуникаций

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Американские власти якобы фиксируют рост активности РФ вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в правительстве США.

Автор статьи при этом не приводит каких-либо доказательств осуществления РФ подобных действий. «США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», — говорится в материале.

Источник указал на данные о патрулировании российских кораблей вблизи «критически важной морской инфраструктуры».

Ранее в США заявили, что Россия якобы предпринимает попытки осуществления диверсий и акций саботажа в ряде стран НАТО, с которыми они стали чаще сталкиваться в последнее время.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      Италия обыграла Францию в матче Лиги наций

      Во Франции оценили результат вторжения ВСУ в Курскую область

      Британия продлила программу обучения украинских солдат

      Такер Карлсон объяснил действия США против российских СМИ

      Бывший кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ

      В США заявили о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

      В Госдуме призвали Зеленского последовать плану Путина для завершения конфликта на Украине

      Политолог Саймс прокомментировал обвинения властей США

      Глава МИД Венгрии высмеял критику ЕС из-за проекта рабочих виз для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше