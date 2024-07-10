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19:40, 10 июля 2024Мир

В США обвинили Россию в якобы попытках диверсий в странах НАТО

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в якобы попытках диверсий в странах НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Tom Brenner / Reuters

Россия якобы предпринимает попытки осуществления диверсий и акций саботажа в ряде стран НАТО, с которыми они стали чаще сталкиваться в последнее время. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Блинкен не предъявил каких-либо доказательств, обвинив Москву в планах «подорвать безопасность и единство альянса».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не представляет непосредственную военную угрозу для НАТО. При этом он добавил, что Москва якобы представляет угрозу в сфере кибератак.

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      Максим Габриелян
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