Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 7 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о взятии Калиново в ДНР

Минобороны: российские военные взяли Калиново в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Министерстве обороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой народной республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны также рассказали, что армия России поразила цеха по производству новых украинских дронов «Паляница». Помимо этого, Вооруженные силы России ударили по производству компонентов украинских ракет «Гром-2».

Ранее, 5 сентября, Министерство обороны России сообщало, что подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Заветное в ДНР. Кроме того, отмечалось, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ряда подразделений украинской армии в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

      На разбивших изображение Ленина и советскую звезду общественников составили протоколы

      Мелони обвинила Запад за создание тупика в переговорах по Украине

      Самый большой смартфон оказался выше двух метров

      На юге Турции произошло землетрясение

      Десятки машин загорелись на парковке в Подмосковье

      Посольство Колумбии запросило доступ к предполагаемым наемникам ВСУ

      Путин высказался о роли Москвы

      В ОДКБ призвали уделить внимание применению беспилотников и борьбе с ними

      В США заявили о незнании американцев об участии их соотечественников в боях в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше