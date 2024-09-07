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15:25, 7 сентября 2024Россия

На месте обстрела в Горловке нашли кассетные боеприпасы

РИА Новости: элементы кассетных боеприпасов нашли в Горловке после обстрела

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На месте обстрела в Горловке нашли кассетные боеприпасы. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает РИА Новости.

Корреспондент издания обнаружил в районе, по которому был нанесен удар, так называемые колокольчики – суббоеприпасы от западных снарядов, предназначенных для поражения живой силы.

Прибывшие на место сотрудники МЧС уже обезвредили территорию. Снаряд разорвался неподалеку от детской поликлиники.

Вооруженные силы Украины ударили по Горловке 7 сентября. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок. «Все в стиле фашистов», — прокомментировал удар глава Горловки Иван Приходько.

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      Алан Босиков
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