Пять человек пострадали в результате удара ВСУ в «стиле фашистов» по городу в ДНР

Глава Горловки Приходько: пять человек пострадали при ударе по городу ВСУ

Пять человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке Донецкой дорожной республики (ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в Telegram.

На видеозаписи с места ЧП, опубликованной Приходько, видно следы детонации кассетного боеприпаса. На стеклах и стенах одного из строений видно следы шрапнели. «Все в стиле фашистов», — прокомментировал глава Горловки очередной удар со стороны ВСУ.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.

4 сентября ВСУ нанесли еще один удар по ДНР. Жертвами атаки стали два человека – подростки, находившиеся на рынке «Сокол» в Донецке.