В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,7

На юге Турции произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в провинции Адана. Его эпицентр располагался к 20 километрах в северо-востоку от города Козан. В указанном населенном пункте проживают около 90 тысяч человек.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на момент публикации материала не поступало.

В начале сентября землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Киргизии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Разрушений выявлено не было.