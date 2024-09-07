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13:07, 7 сентября 2024Экономика

На юге Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Emilie Madi / Reuters

На юге Турции произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в провинции Адана. Его эпицентр располагался к 20 километрах в северо-востоку от города Козан. В указанном населенном пункте проживают около 90 тысяч человек.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на момент публикации материала не поступало.

В начале сентября землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Киргизии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Разрушений выявлено не было.

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      Алан Босиков
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