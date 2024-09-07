На Западе предупредили об опасном шаге Украины

Журналист Боуз: Киев очень близок к пересечению красных линий России

Киев очень близок к пересечению красных линий России. Об этом предупредил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на заявление главы Пентагона Ллойда Остина про поставки дальнобойных ракет Украине.

Ранее Остин объяснил отказ США разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Он отметил, что у вооруженных сил республики уже есть собственное дальнобойное оружие для атак по РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Киеву требуется западное оружие для ударов по российским военным аэродромам. Он указывал, что украинской армии необходимо атаковать аэродромы, находящиеся в 100-150 километрах от границы, с которых взлетают бомбардировщики.