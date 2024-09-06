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19:28, 6 сентября 2024Мир

Глава Пентагона указал Украине на собственное дальнобойное оружие

Глава Пентагона Остин: Украина имеет собственное дальнобойное оружие для ударов
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Heiko Becker / Reuters

Украина имеет собственное дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, выходящие за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей территории», — рассказал глава оборонного ведомства.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, почему США не предоставляют Украине разрешение на нанесение ударов вглубь территории России.

Ранее Остин заявил, что конфликт на Украине закончится путем переговоров, однако их даты и сроки проблематично назвать. Однако он подчеркнул, что альтернативы переговорному процессу невозможны.

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      Максим Габриелян
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