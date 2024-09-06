Глава Пентагона назвал способ урегулировать конфликт на Украине

Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине закончится путем переговоров

Конфликт на Украине закончится путем переговоров, однако их даты и сроки проблематично назвать. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.

«Полагаю, что этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», — рассказал глава оборонного ведомства в ходе заседания группы на военной базе Рамштайн в Германии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал закончить конфликт с Россией предстоящей осенью. По его словам, окончание боевых действий между Россией и Украиной поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности». Он также призвал западных партнеров совместно способствовать завершению конфликта.