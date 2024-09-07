Объявлен обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля

Режиссер Педро Альмодовар получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» получил испанский режиссер Педро Альмодовар за картину «Комната по соседству». Победителей основного конкурса объявило международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер. Трансляция церемонии велась на сайте Венецианской биеннале.

Фильм «Комната по соседству» стал первой полнометражной работой Альмодовара на английском языке. Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли в картине двух подруг, чьи пути разошлись. Спустя много лет женщинам пришлось воссоединиться при печальных обстоятельствах. Сообщалось, что лента заслужила 18-минутные овации на Венецианском кинофестивале.

Ранее стало известно, что авторитетные критики издания Variety назвали американский фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера претендентом на премию «Оскар». Картина получила высокие оценки сначала на престижном Каннском фестивале, а затем и на смотре в Теллурайде.