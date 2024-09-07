Полмиллиона человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

В Тель-Авиве 500 тысяч человек вышли на акцию с требованием по заложникам

В Тель-Авиве 7 сентября полмиллиона человек вышли на митинги с требованием заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщили организаторы акции протеста, передает РИА Новости.

Участники демонстрации призвали власти к немедленному заключению сделки по освобождению заложников из сектора Газа и возложили на правительство вину за гибель десятков из них.

В начале сентября число участников протестов в Израиле выросло до 700 тысяч человек, в Тель-Авиве в протестах участвовали 550 тысяч человек. До этого родственники похищенных ХАМАС россиян и израильтян также провели массовый митинг в Тель-Авиве. Они призвали правительство Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением.

По данным израильской стороны, ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые не выжили.