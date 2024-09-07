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15:45, 7 сентября 2024Экономика

Разворот газового экспорта на Восток оказался сложнее нефтяного

Минэнерго: Россия справилась с разворотом на Восток экспорта нефти и угля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Задача по переориентации поставок российских нефти, нефтепродуктов и угля в восточном направлении была выполнена. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, теперь необходимо добиться стабилизации показателей и гибко регулировать поставки. В то же время идет работа, связанная с экспортом газа. Однако из-за того, что продажа данного ресурса привязана к трубопроводной инфраструктуре, ситуация оказывается чуть более сложной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2025 году трубопровод «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай, сможет выйти на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров.

В конце августа Международный газовый союз признал, что Россия, несмотря на санкции, смогла остаться мировым лидером по экспорту данного углеводорода.

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