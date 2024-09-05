Путин спрогнозировал рост поставок российского газа в Китай

Путин: в 2025 году РФ сможет нарастить поставки газа в КНР до 38 млрд кубометров

В следующем году трубопровод «Сила Сибири», по которому осуществляются поставки российского газа в Китай, сможет выйти на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров. Наращивание экспорта этого вида топлива в КНР спрогнозировал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

В среднесрочной перспективе, уточнил глава государства, российский энергохолдинг «Газпром» сможет нарастить ежегодные поставки газа в Китай до 48 миллиардов кубометров. Это произойдет после ввода в эксплуатацию «дальневосточного» маршрута, ежегодная проектная мощность которого составляет 10 миллиардов кубометров. «У нас с КНР до всяких кризисов есть хороший проект», — резюмировал Путин.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал России статус крупнейшей поставщика природного газа в Китай. По его словам, это произойдет после выхода на полноценную мощность «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута.

В конце августа глава энергохолдинга заявил, что по итогам первых восьми месяцев 2024 года поставки российского природного газа в Китай выросли на 37 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Тогда же он уточнил, что трубопровод «Сила Сибири» запустят на полную проектную мощность в 2025 году.

В то же время судьба главного совместного энергопроекта России и Китая — трубопровода «Сила Сибири-2» — до сих пор остается туманной. Несмотря на неоднократные заверения властей РФ в прогрессе по этому вопросу, «Газпром» и нефтегазовый концерн CNPC по-прежнему не могут сойтись во мнении касательно итоговых коммерческих условий будущего контракта. Так, согласно данным газеты Financial Times (FT), двусторонние переговоры осложняются требованиями китайской стороны получать газ по внутрироссийским ценам.