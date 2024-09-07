Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника в двух приграничных регионах

Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника в Курской и Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника самолетного типа в двух приграничных регионах, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Два дрона сбили в Белгородской области, еще два — в Курской. В ведомстве уточнили, что Украина пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Ночью с 6 на 7 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе началась детонация взрывоопасных предметов.

Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотник в Острогожском районе Воронежской области.